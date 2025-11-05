Калинина (Айдарова) Любовь Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Калинина (Айдарова) Любовь

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Айдаров СергейНеизвестно г.р.
Мать
Айдарова (Киселёва) Екатерина1907 г.р.
Супруги
Калинин ИванНеизвестно г.р.
Дети
Калинин ДмитрийНеизвестно г.р.
Калинин СергейНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Айдаров Сергей

Мать: Айдарова (Киселёва) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Дмитрий

Отец ребёнка: Калинин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Сергей

Отец ребёнка: Калинин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Иван

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