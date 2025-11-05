Калинина (Айдарова) Любовь
женский, родилась Неизвестно
ОтецАйдаров СергейНеизвестно г.р.
МатьАйдарова (Киселёва) Екатерина1907 г.р.
Супруги
Калинин ИванНеизвестно г.р.
Дети
Калинин ДмитрийНеизвестно г.р.
Калинин СергейНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Айдаров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Дмитрий
Отец ребёнка: Калинин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Сергей
Отец ребёнка: Калинин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинин Иван