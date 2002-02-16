Кокорева (Айдарова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорева (Айдарова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1943

Дата смерти

16.02.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

1907 г.р.

Муж

1946 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1943

Отец: Айдаров Сергей

Мать: Айдарова (Киселёва) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев Петр

Рождение ребёнка
16.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокорев Петр

Рождение ребёнка
09.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокорев Петр

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
16.02.2002

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