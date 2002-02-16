Кокорева (Айдарова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1943
Дата смерти16.02.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1943
Отец: Айдаров Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокорев Петр
Рождение ребёнка
16.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кокорев Петр
Рождение ребёнка
09.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кокорев Петр
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
16.02.2002