Айдаров Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Айдаров Николай

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Айдаров СергейНеизвестно г.р.
Мать
Айдарова (Киселёва) Екатерина1907 г.р.
Супруги
Айдарова МарияНеизвестно г.р.
Дети
Айдаров ВикторНеизвестно г.р.
Айдаров Александр20.10.? г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Айдаров Сергей

Мать: Айдарова (Киселёва) Екатерина

Рождение ребёнка
20.10.?

Сын: Айдаров Александр

Мать ребёнка: Айдарова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айдарова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айдаров Виктор

Мать ребёнка: Айдарова Мария

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