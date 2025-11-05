Айдаров Николай
мужской, родился Неизвестно
ОтецАйдаров СергейНеизвестно г.р.
МатьАйдарова (Киселёва) Екатерина1907 г.р.
Супруги
Айдарова МарияНеизвестно г.р.
Дети
Айдаров ВикторНеизвестно г.р.
Айдаров Александр20.10.? г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Айдаров Сергей
Рождение ребёнка
20.10.?
Сын: Айдаров Александр
Мать ребёнка: Айдарова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айдарова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айдаров Виктор
Мать ребёнка: Айдарова Мария