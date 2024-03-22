Айдарова (Киселёва) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдарова (Киселёва) Екатерина

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Место рождения

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

Дети

1931 г.р.
1943 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Киселёв Михаил

Мать: Киселёва ?

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.11.1931

Дочь: Пустовалова Лидия

Отец ребёнка: Айдаров Сергей

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.09.1943

Дочь: Кокорева Валентина

Отец ребёнка: Айдаров Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айдаров Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айдаров Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айдаров Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айдаров Сергей

Смерть
1995
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