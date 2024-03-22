Айдарова (Киселёва) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Киселёв Михаил
Мать: Киселёва ?
Рождение ребёнка
12.11.1931
Дочь: Пустовалова Лидия
Отец ребёнка: Айдаров Сергей
Рождение ребёнка
23.09.1943
Дочь: Кокорева Валентина
Отец ребёнка: Айдаров Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Айдаров Сергей
Смерть
1995