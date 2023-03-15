Айдаров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Айдаров Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айдаров Сергей
Мать ребёнка: Айдарова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айдарова ?
Военная служба
18.12.1914
Должность/Звание рядовой Воинская часть 7-й пехотный Ревельский полк Место рождения Пензенская губ., Нижне-Ломовский уезд, с. Ново-Пятинское Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 15.11.1914 Дата... Показать все
Военная служба
02.03.1915
Воинская часть 7-й пехотный Ревельский полк Место рождения Пензенская губ., Нижне-Ломовский уезд, с. Ново-Пятинское Причина выбытия не уточнено Тип документа Карточка на выбывших (нижние чины) Архив Р... Показать все
Смерть
Неизвестно