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Айдаров Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Айдаров Яков

Мать: Айдарова (Киселёва) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айдаров Сергей

Мать ребёнка: Айдарова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айдарова ?

Военная служба
18.12.1914
Брянск, город Брянск, Брянская область
Должность/Звание рядовой Воинская часть 7-й пехотный Ревельский полк Место рождения Пензенская губ., Нижне-Ломовский уезд, с. Ново-Пятинское Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 15.11.1914 Дата... Показать все
Военная служба
02.03.1915
Брянск, город Брянск, Брянская область
Воинская часть 7-й пехотный Ревельский полк Место рождения Пензенская губ., Нижне-Ломовский уезд, с. Ново-Пятинское Причина выбытия не уточнено Тип документа Карточка на выбывших (нижние чины) Архив Р... Показать все
Смерть
Неизвестно

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