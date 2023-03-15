Айдарова (Киселёва) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Киселёв Михаил
Мать: Киселёва Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айдаров Василий
Отец ребёнка: Айдаров Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Айдаров Яков
Рождение ребёнка
1889
Сын: Айдаров Иван
Отец ребёнка: Айдаров Яков
Рождение ребёнка
1893
Сын: Айдаров Пётр
Отец ребёнка: Айдаров Яков
Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.11.1898
Сын: Айдаров Павел
Отец ребёнка: Айдаров Яков
Смерть
Неизвестно