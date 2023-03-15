Айдарова (Киселёва) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдарова (Киселёва) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Киселёв Михаил

Мать: Киселёва Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айдаров Василий

Отец ребёнка: Айдаров Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айдаров Яков

Рождение ребёнка
1889

Сын: Айдаров Иван

Отец ребёнка: Айдаров Яков

Рождение ребёнка
1893

Сын: Айдаров Пётр

Отец ребёнка: Айдаров Яков

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.11.1898

Сын: Айдаров Павел

Отец ребёнка: Айдаров Яков

Смерть
Неизвестно

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