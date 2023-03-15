Айдаров Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдаров Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

Дети

1926 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1898

Отец: Айдаров Яков

Мать: Айдарова (Киселёва) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айдарова ?

Рождение ребёнка
03.11.1926

Сын: Айдаров Виктор

Мать ребёнка: Айдарова ?

Рождение ребёнка
30.08.1935

Сын: Айдаров Александр

Мать ребёнка: Айдарова ?

Рождение ребёнка
01.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айдарова ?

Смерть
Неизвестно

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