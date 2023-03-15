Айдаров Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1898
Отец: Айдаров Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айдарова ?
Рождение ребёнка
03.11.1926
Сын: Айдаров Виктор
Мать ребёнка: Айдарова ?
Рождение ребёнка
30.08.1935
Сын: Айдаров Александр
Мать ребёнка: Айдарова ?
Рождение ребёнка
01.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Айдарова ?
Смерть
Неизвестно