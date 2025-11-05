Айдаров Николай 01.03.1938 — найти родственников по фамилии на Familio

Айдаров Николай

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился 01.03.1938, Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Айдаров Павел03.11.1898 г.р.
Мать
Айдарова ?Неизвестно г.р.
Супруги
Айдарова (Асташина) Клавдия20.09.1948 г.р.
Дети
Айдаров Юрий1965 г.р.
(Айдарова) Ольга01.01.1972 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1938

Отец: Айдаров Павел

Мать: Айдарова ?

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айдарова (Асташина) Клавдия

Рождение ребёнка
1965

Сын: Айдаров Юрий

Мать ребёнка: Айдарова (Асташина) Клавдия

Рождение ребёнка
01.01.1972

Дочь: (Айдарова) Ольга

Мать ребёнка: Айдарова (Асташина) Клавдия

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