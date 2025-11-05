Айдаров Николай
мужской, родился 01.03.1938, Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
ОтецАйдаров Павел03.11.1898 г.р.
МатьАйдарова ?Неизвестно г.р.
Супруги
Айдарова (Асташина) Клавдия20.09.1948 г.р.
Дети
Айдаров Юрий1965 г.р.
(Айдарова) Ольга01.01.1972 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1938
Отец: Айдаров Павел
Мать: Айдарова ?
Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1965
Сын: Айдаров Юрий
Мать ребёнка: Айдарова (Асташина) Клавдия
Рождение ребёнка
01.01.1972
Дочь: (Айдарова) Ольга
Мать ребёнка: Айдарова (Асташина) Клавдия