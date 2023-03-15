Айдарова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1926
Сын: Айдаров Виктор
Отец ребёнка: Айдаров Павел
Рождение ребёнка
30.08.1935
Сын: Айдаров Александр
Отец ребёнка: Айдаров Павел
Рождение ребёнка
01.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Айдаров Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Айдаров Павел
Смерть
Неизвестно