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Айдарова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1926 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1926

Сын: Айдаров Виктор

Отец ребёнка: Айдаров Павел

Рождение ребёнка
30.08.1935

Сын: Айдаров Александр

Отец ребёнка: Айдаров Павел

Рождение ребёнка
01.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айдаров Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айдаров Павел

Смерть
Неизвестно
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