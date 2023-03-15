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Айдаров Александр
Айдаров Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.08.1935
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Айдаров Павел
1898 г.р.
Мать
Айдарова ?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1935
Отец:
Айдаров Павел
Мать:
Айдарова ?
Смерть
Неизвестно
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