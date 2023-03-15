Айдаров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдаров Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1935

Отец: Айдаров Павел

Мать: Айдарова ?

Смерть
Неизвестно
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