Айдаров Пётр
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Айдаров Яков
Мать: Айдарова Екатерина
Военная служба
12.03.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 12-й Сибирский стрелковый полк Место рождения Пензенская губ., Нижне-Ломовский уезд, Ново-Пятимская вол., с. Ново-Пятимка Причина выбытия ранен/контужен Дата вы... Показать все
Военная служба
10.07.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 28-й стрелковый полк Место рождения Пензенская губ., Нижне-Ломовский уезд, Новокетинская вол., д. Новокетинское Причина выбытия болен Дата события 10.07.1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Айдарова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Айдарова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айдарова ?
Смерть
Неизвестно