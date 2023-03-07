Айдаров Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдаров Пётр

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Место рождения

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Айдаров Яков

Мать: Айдарова Екатерина

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Военная служба
12.03.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 12-й Сибирский стрелковый полк Место рождения Пензенская губ., Нижне-Ломовский уезд, Ново-Пятимская вол., с. Ново-Пятимка Причина выбытия ранен/контужен Дата вы... Показать все
Военная служба
10.07.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 28-й стрелковый полк Место рождения Пензенская губ., Нижне-Ломовский уезд, Новокетинская вол., д. Новокетинское Причина выбытия болен Дата события 10.07.1917
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айдарова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айдарова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айдарова ?

Смерть
Неизвестно
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