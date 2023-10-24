Ахунов Хамит
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1923
Дата смерти07.08.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.1948
Мать ребёнка: Ахунова Сарбикамал
Свердловск
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахунова Сарбикамал
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахунова Райхана Миннимухаметовна
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахунова Райхана Миннимухаметовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахунова Сарбикамал
Смерть
07.08.1992
Екатеринбург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург