Ахунов Хамит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахунов Хамит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1923

Дата смерти

07.08.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1923

Отец: Ахун

Мать: Зурнайка

Рождение ребёнка
28.04.1948

Сын: Ахунов Рашид Хамитович

Мать ребёнка: Ахунова Сарбикамал

Свердловск
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахунова Сарбикамал

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахунова Райхана Миннимухаметовна

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахунова Райхана Миннимухаметовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахунова Райхана Миннимухаметовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахунова Сарбикамал

Смерть
07.08.1992
Екатеринбург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург
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