Ахунова (Миннимухаметова) Райхана Миннимухаметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахунова (Миннимухаметова) Райхана Миннимухаметовна

Место рождения

д. Таткудаш Караидельского района Башкортостан

Дата рождения

02.11.1924

Дата смерти

28.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1924

Отец: ?

Мать: (кортыйка)

д. Таткудаш Караидельского района Башкортостан
Рождение ребёнка
1967

Сын: Ахунов Алфер Хамитович

Отец ребёнка: Ахунов Хамит

Рождение ребёнка
1968

Сын: Ахунов Халиль Хамитович

Отец ребёнка: Ахунов Хамит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахунов Хамит

Работа или профессия
Неизвестно
Стрелочница в ж/д цехе Уралэлетротяжмаш
Смерть
28.01.2001
Екатеринбург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург
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