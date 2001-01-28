Ахунова (Миннимухаметова) Райхана Миннимухаметовна
Место рожденияд. Таткудаш Караидельского района Башкортостан
Дата рождения02.11.1924
Дата смерти28.01.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1924
Отец: ?
Мать: (кортыйка)
д. Таткудаш Караидельского района Башкортостан
Рождение ребёнка
1967
Отец ребёнка: Ахунов Хамит
Рождение ребёнка
1968
Отец ребёнка: Ахунов Хамит
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахунов Хамит
Работа или профессия
Неизвестно
Стрелочница в ж/д цехе Уралэлетротяжмаш
Смерть
28.01.2001
Екатеринбург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург