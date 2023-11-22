(кортыйка) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(кортыйка)

Место рождения

д. Таткудаш Караидельского района Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Таткудаш Караидельского района Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1924

Дочь: Ахунова Райхана Миннимухаметовна

Отец ребёнка: ?

д. Таткудаш Караидельского района Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муслима

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нажия

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сажида (Соня)

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Свердловск
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург
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