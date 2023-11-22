(кортыйка)
Место рожденияд. Таткудаш Караидельского района Башкортостан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.11.1924
Дочь: Ахунова Райхана Миннимухаметовна
Отец ребёнка: ?
д. Таткудаш Караидельского района Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сажида (Соня)
Отец ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно
Свердловск
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург