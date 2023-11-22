Сажида (Соня) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сажида (Соня)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: (кортыйка)

Рождение ребёнка
19.06.1961

Сын: Гильмухаметов Равиль (Рафик)

Отец ребёнка: Гильмухаметов Ильчибай (Ильяс)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульфида

Отец ребёнка: Гильмухаметов Ильчибай (Ильяс)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гильмухаметов Ильчибай (Ильяс)

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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