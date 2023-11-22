Сажида (Соня)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: (кортыйка)
Рождение ребёнка
19.06.1961
Сын: Гильмухаметов Равиль (Рафик)
Отец ребёнка: Гильмухаметов Ильчибай (Ильяс)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульфида
Отец ребёнка: Гильмухаметов Ильчибай (Ильяс)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость