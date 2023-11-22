Гильмухаметов Ильчибай (Ильяс) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильмухаметов Ильчибай (Ильяс)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1961

Сын: Гильмухаметов Равиль (Рафик)

Мать ребёнка: Сажида (Соня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульфида

Мать ребёнка: Сажида (Соня)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сажида (Соня)

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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