Гильмухаметов Ильчибай (Ильяс)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.06.1961
Сын: Гильмухаметов Равиль (Рафик)
Мать ребёнка: Сажида (Соня)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульфида
Мать ребёнка: Сажида (Соня)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сажида (Соня)
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость