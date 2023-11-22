Сарбикамал (зурнайка) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарбикамал (зурнайка)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1923

Сын: Ахунов Хамит

Отец ребёнка: Ахун

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гибадуллин Камиля (баба Катя) (баба Катя)

Отец ребёнка: Ахун

д. Аксаитово Татышлинский р-он Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахунов Зариф

Отец ребёнка: Ахун

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амина (Маша)

Отец ребёнка: Ахун

Смерть
Неизвестно
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