Сарбикамал (зурнайка)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.04.1923
Сын: Ахунов Хамит
Отец ребёнка: Ахун
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гибадуллин Камиля (баба Катя) (баба Катя)
Отец ребёнка: Ахун
д. Аксаитово Татышлинский р-он Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахунов Зариф
Отец ребёнка: Ахун
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амина (Маша)
Отец ребёнка: Ахун
Смерть
Неизвестно