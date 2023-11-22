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Ахун

Место рождения

д. Аксаитово Татышлинский р-он Башкортостан

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Папа Ахуна

Мать: Мама Ахуна

д. Аксаитово Татышлинский р-он Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1923

Сын: Ахунов Хамит

Мать ребёнка: Сарбикамал (зурнайка)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гибадуллин Камиля (баба Катя) (баба Катя)

Мать ребёнка: Сарбикамал (зурнайка)

д. Аксаитово Татышлинский р-он Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахунов Зариф

Мать ребёнка: Сарбикамал (зурнайка)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амина (Маша)

Мать ребёнка: Сарбикамал (зурнайка)

Смерть
Неизвестно
Свердловск
Похороны
Неизвестно
Макаровское село
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