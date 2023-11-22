Ахун
Место рожденияд. Аксаитово Татышлинский р-он Башкортостан
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Папа Ахуна
Мать: Мама Ахуна
д. Аксаитово Татышлинский р-он Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1923
Сын: Ахунов Хамит
Мать ребёнка: Сарбикамал (зурнайка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гибадуллин Камиля (баба Катя) (баба Катя)
Мать ребёнка: Сарбикамал (зурнайка)
д. Аксаитово Татышлинский р-он Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахунов Зариф
Мать ребёнка: Сарбикамал (зурнайка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амина (Маша)
Мать ребёнка: Сарбикамал (зурнайка)
Смерть
Неизвестно
Свердловск
Похороны
Неизвестно
Макаровское село