Гибадуллин (Ахунова) Камиля (баба Катя) (баба Катя)
Место рожденияд. Аксаитово Татышлинский р-он Башкортостан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахун
Мать: Сарбикамал (зурнайка)
д. Аксаитово Татышлинский р-он Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1948
Дочь: Раися
Отец ребёнка: Гибадуллин Зиннат
Рождение ребёнка
07.11.1960
Дочь: Кудинова Альфия
Отец ребёнка: Гибадуллин Зиннат
Сведловск
Смерть
Неизвестно
г. Миасс Челябинской обл.
Похороны
Неизвестно
г. Миасс Челябинской обл.