Гибадуллин (Ахунова) Камиля (баба Катя) (баба Катя) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГибадуллин (Ахунова) Камиля (баба Катя) (баба Катя)

Гибадуллин (Ахунова) Камиля (баба Катя) (баба Катя)

Место рождения

д. Аксаитово Татышлинский р-он Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахун

Мать: Сарбикамал (зурнайка)

д. Аксаитово Татышлинский р-он Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1948

Дочь: Раися

Отец ребёнка: Гибадуллин Зиннат

Рождение ребёнка
07.11.1960

Дочь: Кудинова Альфия

Отец ребёнка: Гибадуллин Зиннат

Сведловск
Смерть
Неизвестно
г. Миасс Челябинской обл.
Похороны
Неизвестно
г. Миасс Челябинской обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close