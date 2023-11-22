(Ахунова) Амина (Маша) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ахунова) Амина (Маша)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахун

Мать: Сарбикамал (зурнайка)

Рождение ребёнка
26.04.1954

Дочь: Макеева Рауза

Отец ребёнка: Фархутдинов Фирхат

с. Никольское Сысертского р-на
Рождение ребёнка
1963

Сын: Фархутдинов Рауль

Отец ребёнка: Фархутдинов Фирхат

с. Никольское Сысертского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якуб (Вовка)

Отец ребёнка: 1й муж Амины опы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 1й муж Амины опы

Смерть
Неизвестно
Москва
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Сысерть
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