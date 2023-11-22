(Ахунова) Амина (Маша)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахун
Мать: Сарбикамал (зурнайка)
Рождение ребёнка
26.04.1954
Дочь: Макеева Рауза
Отец ребёнка: Фархутдинов Фирхат
с. Никольское Сысертского р-на
Рождение ребёнка
1963
Сын: Фархутдинов Рауль
Отец ребёнка: Фархутдинов Фирхат
с. Никольское Сысертского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якуб (Вовка)
Отец ребёнка: 1й муж Амины опы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: 1й муж Амины опы
Смерть
Неизвестно
Москва
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Сысерть