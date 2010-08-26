Ахунов Рашид Хамитович
Место рожденияСвердловск
Дата рождения28.04.1948
Дата смерти26.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1948
Отец: Ахунов Хамит
Мать: Валеева Фатыма
Свердловск
Рождение ребёнка
19.07.1970
Дочь: Набиуллина Дина Рашидовна
Мать ребёнка: Бадретдинова Танзиля
г. Дегтярск Свердловской области
Рождение ребёнка
15.02.1987
Дочь: Венера Рашидовна
Мать ребёнка: Ахунова Назиба Хасановна
Свердловск
Развод
Неизвестно
Жена: Бадретдинова Танзиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадретдинова Танзиля
Работа или профессия
Неизвестно
Автослесарь | Авторемонтный завод
Смерть
26.08.2010
Екатеринбург
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Дегтярск