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Ахунов Рашид Хамитович

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Место рождения

Свердловск

Дата рождения

28.04.1948

Дата смерти

26.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1948

Отец: Ахунов Хамит

Мать: Валеева Фатыма

Свердловск
Рождение ребёнка
19.07.1970

Дочь: Набиуллина Дина Рашидовна

Мать ребёнка: Бадретдинова Танзиля

г. Дегтярск Свердловской области
Рождение ребёнка
15.02.1987

Дочь: Венера Рашидовна

Мать ребёнка: Ахунова Назиба Хасановна

Свердловск
Развод
Неизвестно

Жена: Бадретдинова Танзиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадретдинова Танзиля

Работа или профессия
Неизвестно
Автослесарь | Авторемонтный завод
Смерть
26.08.2010
Екатеринбург
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Дегтярск
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