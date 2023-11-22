Валеева (Валеева) Фатыма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти09.05.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.1948
Отец ребёнка: Ахунов Хамит
Свердловск
Рождение ребёнка
11.09.1951
Дочь: Миргазова Расима Хамитовна
Отец ребёнка: Ахунов Хамит
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахунов Хамит
Смерть
09.05.1960
Сведловск
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Свердловск