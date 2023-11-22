Валеева (Валеева) Фатыма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеева (Валеева) Фатыма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

09.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Валей

Мать: ?

Рождение ребёнка
28.04.1948

Сын: Ахунов Рашид Хамитович

Отец ребёнка: Ахунов Хамит

Свердловск
Рождение ребёнка
11.09.1951

Дочь: Миргазова Расима Хамитовна

Отец ребёнка: Ахунов Хамит

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахунов Хамит

Смерть
09.05.1960
Сведловск
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Свердловск
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