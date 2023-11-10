Морушкин Максим Андрианович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Морушкин Андриан
Мать: не указана
Мать ребёнка: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна
Дочь: Морушкина Агрипена Максимовна
Мать ребёнка: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна
Дочь: Морушкина Ирина Максимовна
Мать ребёнка: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна
Дочь: Морушкина Фекла Максимовна
Мать ребёнка: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна
Дочь: Морушкина Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна
Дочь: Морушкина Агрипина Максимовна
Мать ребёнка: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна
Мать ребёнка: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна
Сын: Морушкин Сергей Максимович
Мать ребёнка: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна
Дочь: Морушкина Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна
Сын: Морушкин Антоний Васильевич
Мать ребёнка: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна
Сын: Морушкин Николай Максимович
Мать ребёнка: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна