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Морушкин Максим Андрианович

Место рождения

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Морушкин Андриан

Мать: не указана

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
17.10.1871 ст.

Жена: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна

Смолинское, Калеевская волость, Клинский уезд
Поручители по жениху: деревни Меакова(?) вотчины Господина Ростмистра Свиньина крестьяне Роман Мосеевич и Михаил Кодратович, по невесте: села Смоленского вотчины того же Г-на Свиньина крестьяне Назар ... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1873 ст.

Сын: Морушкин Петр Максимович

Мать ребёнка: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 21.01.1873 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Смоленского крестьянский сын Алексей Кириллович и крестьянская жена Евдокея... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1875 ст.

Дочь: Морушкина Агрипена Максимовна

Мать ребёнка: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 19.06.1875 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Смоленского крестьянин Петр Порфирьевич(?) и крест. жена Пелагея Никитична ... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1877 ст.

Дочь: Морушкина Ирина Максимовна

Мать ребёнка: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.05.1877 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Смоленского вдовая крестьянка Евдокия Григорьевна Источник: ГАЯО Метрическ... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1878 ст.

Дочь: Морушкина Фекла Максимовна

Мать ребёнка: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 26.09.1878 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Михалева крестьянская жена Евдокия Григорьевна Источник: ГАЯО Метрические ... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1881 ст.

Дочь: Морушкина Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении отчество матери - Ивановна. дата крещения - 08.03.1881 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Смоленского солдатская жена... Показать все
Рождение ребёнка
15.06.1883 ст.

Дочь: Морушкина Агрипина Максимовна

Мать ребёнка: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении отчество матери - Ивановна. дата крещения - 17.06.1883 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянские дети П... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1885 ст.

Сын: Морушкин Петр Максимович

Мать ребёнка: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 22.12.1885 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Смоленского крестьянский сын Петр Морушкин и жена крестьянская ... Голышкин... Показать все
Рождение ребёнка
02.07.1888 ст.

Сын: Морушкин Сергей Максимович

Мать ребёнка: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.07.1888 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Смоленского крестьянский сын Петр Максимович Морушкин и того же села кресть... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.

Дочь: Морушкина Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении отчество матери - Ивановна. дата крещения - 06.08.1889 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Смоленского крестьянский сы... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1892 ст.

Сын: Морушкин Антоний Васильевич

Мать ребёнка: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 06.08.1892 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Петр Максимович Морушкин и крестьянская девица Дар... Показать все
Рождение ребёнка
09.05.1896 ст.

Сын: Морушкин Николай Максимович

Мать ребёнка: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 10.05.1896 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Петр Максимович Морушкин и Евдокия Николаевна Ядрова кре... Показать все
Смерть
Неизвестно
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