Морушкина Фекла Максимовна
Место рождения
Дата рождения23.09.1878 ст.
Дата смерти12.06.1880 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1878 ст.
дата крещения - 26.09.1878 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Михалева крестьянская жена Евдокия Григорьевна Источник: ГАЯО Метрические ... Показать все
Смерть
12.06.1880 ст.
В записи о рождении отчество матери - Ивановна. дата погребения - 12.06.1880 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Метрические книги церквей сел Переславско... Показать все