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Морушкина Фекла Максимовна

Место рождения

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.09.1878 ст.

Дата смерти

12.06.1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1878 ст.

Отец: Морушкин Максим Андрианович

Мать: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 26.09.1878 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Михалева крестьянская жена Евдокия Григорьевна Источник: ГАЯО Метрические ... Показать все
Смерть
12.06.1880 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении отчество матери - Ивановна. дата погребения - 12.06.1880 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Метрические книги церквей сел Переславско... Показать все

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