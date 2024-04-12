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Морушкин Николай Максимович

Место рождения

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.05.1896 ст.

Дата смерти

22.11.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1896 ст.

Отец: Морушкин Максим Андрианович

Мать: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 10.05.1896 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Петр Максимович Морушкин и Евдокия Николаевна Ядрова кре... Показать все
Смерть
22.11.1896 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 23.11.1896 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 6 мес причина - от кори Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все
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