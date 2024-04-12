Морушкин Николай Максимович
Место рождения
Дата рождения09.05.1896 ст.
Дата смерти22.11.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
09.05.1896 ст.
дата крещения - 10.05.1896 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Петр Максимович Морушкин и Евдокия Николаевна Ядрова кре... Показать все
Смерть
22.11.1896 ст.
дата погребения - 23.11.1896 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 6 мес причина - от кори Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все