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Морушкина Агрипина Максимовна

Место рождения

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.06.1883 ст.

Дата смерти

02.12.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1883 ст.

Отец: Морушкин Максим Андрианович

Мать: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении отчество матери - Ивановна. дата крещения - 17.06.1883 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянские дети П... Показать все
Смерть
02.12.1884 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 02.12.1884 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 1/2 Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1884 год Фонд №... Показать все
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