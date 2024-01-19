Морушкина Агрипина Максимовна
Место рождения
Дата рождения15.06.1883 ст.
Дата смерти02.12.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
15.06.1883 ст.
В записи о рождении отчество матери - Ивановна. дата крещения - 17.06.1883 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянские дети П... Показать все
Смерть
02.12.1884 ст.
дата погребения - 02.12.1884 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 1/2 Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1884 год Фонд №... Показать все