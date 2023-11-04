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Морушкина Ирина Максимовна

Место рождения

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.05.1877 ст.

Дата смерти

14.07.1877 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1877 ст.

Отец: Морушкин Максим Андрианович

Мать: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.05.1877 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Смоленского вдовая крестьянка Евдокия Григорьевна Источник: ГАЯО Метрическ... Показать все
Смерть
14.07.1877 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 15.07.1877 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1877 год Фонд № 1550. Оп.1. Д. ... Показать все

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