Морушкина Ирина Максимовна
Место рождения
Дата рождения01.05.1877 ст.
Дата смерти14.07.1877 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1877 ст.
дата крещения - 01.05.1877 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Смоленского вдовая крестьянка Евдокия Григорьевна Источник: ГАЯО Метрическ... Показать все
Смерть
14.07.1877 ст.
дата погребения - 15.07.1877 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1877 год Фонд № 1550. Оп.1. Д. ... Показать все