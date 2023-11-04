Морушкин Андриан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морушкина Матрена Андриановна
Мать ребёнка: не указана
Добавлена предположительно.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Морушкин Максим Андрианович
Мать ребёнка: не указана
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно