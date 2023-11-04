Морушкин Андриан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морушкин Андриан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морушкина Матрена Андриановна

Мать ребёнка: не указана

Добавлена предположительно.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Морушкин Максим Андрианович

Мать ребёнка: не указана

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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