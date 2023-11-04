Морушкина Матрена Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морушкин Андриан
Мать: не указана
Добавлена предположительно.
Восприемник
06.03.1881 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Морушкиной Дарьи Максимовны (солдатская жена с. Смоленского)
Смерть
Неизвестно