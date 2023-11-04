Морушкина Матрена Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морушкина Матрена Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морушкин Андриан

Мать: не указана

Добавлена предположительно.
Восприемник
06.03.1881 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Морушкиной Дарьи Максимовны (солдатская жена с. Смоленского)
Смерть
Неизвестно

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