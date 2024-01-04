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Морушкина Дарья Максимовна

Место рождения

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.03.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1881 ст.

Отец: Морушкин Максим Андрианович

Мать: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении отчество матери - Ивановна. дата крещения - 08.03.1881 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Смоленского солдатская жена... Показать все
Восприемник
31.03.1895 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Морушкина Евфимия Петровича
Смерть
Неизвестно
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