Морушкина Дарья Максимовна
Место рождения
Дата рождения06.03.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
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Рождение
06.03.1881 ст.
В записи о рождении отчество матери - Ивановна. дата крещения - 08.03.1881 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Смоленского солдатская жена... Показать все
Восприемник
31.03.1895 ст.
Восприемник у Морушкина Евфимия Петровича
Смерть
Неизвестно