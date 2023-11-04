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Морушкина Агрипена Максимовна

Место рождения

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.06.1875 ст.

Дата смерти

17.07.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1875 ст.

Отец: Морушкин Максим Андрианович

Мать: Морушкина Агафья Петровна / Ивановна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 19.06.1875 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Смоленского крестьянин Петр Порфирьевич(?) и крест. жена Пелагея Никитична ... Показать все
Смерть
17.07.1876 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 18.07.1876 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 причина - от простуды Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 18... Показать все

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