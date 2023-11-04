Морушкина Агрипена Максимовна
Место рождения
Дата рождения17.06.1875 ст.
Дата смерти17.07.1876 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
17.06.1875 ст.
дата крещения - 19.06.1875 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Смоленского крестьянин Петр Порфирьевич(?) и крест. жена Пелагея Никитична ... Показать все
Смерть
17.07.1876 ст.
дата погребения - 18.07.1876 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 причина - от простуды Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 18... Показать все