Капитонов Андрей Егоров
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Егор Капитонов
Мать: Матрена Андреянова
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Капитонов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Капитонова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
04.02.1915 ст.
Сын: Капитонов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Капитонова Агафия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1915