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Капитонов Андрей Егоров

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Место рождения

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Егор Капитонов

Мать: Матрена Андреянова

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Капитонов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Капитонова Татьяна Петровна

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1915 ст.

Сын: Капитонов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Капитонова Агафия Яковлева

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капитонова Агафия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капитонова Татьяна Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
После 1915
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