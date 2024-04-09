деревня Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Студеный Ключ

Сергиевский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
98Студеный Ключ (Студенцы), д. вл.при р. Соке.1004046130124

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Чекалинская волость
156. Студеный Ключ, деревня бывшая владельческая, дворов 91, жителей 518

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Чекалинская волость
Д. Студеный Ключ. Б. помещ. Рус. Прав.783Ключ Студеный115115895406386

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Сергиевский район
56483Студеный Ключдеревня53°56'с.ш.51°01'в.д.N-39-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Сергиевский муниципальный район, Сельское поселение Сергиевск
36638432131д Студеный Ключдеревня

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