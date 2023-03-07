Капитонов Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Бракосочетание
08.11.1907 ст.
Рождение ребёнка
29.12.1908 ст.
Сын: Капитонов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Капитонова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
22.06.1911
Сын: Капитонов Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Капитонова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
09.01.1913 ст.
Сын: Капитонов Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Капитонова Александра Алексеевна
Венчались в Воскресенском кафедральном Соборе Самары, жениху 18 лет и 7 месяцев, невесте 18 лети 8 месяцев.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
После 1917