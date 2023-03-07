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Капитонов Алексей Андреевич

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Место рождения

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Капитонов Андрей Егоров

Мать: Капитонова Татьяна Петровна

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.11.1907 ст.

Жена: Капитонова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
29.12.1908 ст.

Сын: Капитонов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Капитонова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
22.06.1911

Сын: Капитонов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Капитонова Александра Алексеевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
09.01.1913 ст.

Сын: Капитонов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Капитонова Александра Алексеевна

Самара, Самара, Самарская область
Венчались в Воскресенском кафедральном Соборе Самары, жениху 18 лет и 7 месяцев, невесте 18 лети 8 месяцев.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
После 1917
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