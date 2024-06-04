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Капитонова (Киселева) Татьяна Петровна

Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.01.1870

Дата смерти

03.10.1894

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1870

Отец: Киселев Петр Ефимов

Мать: Киселева Анисья Гаврилова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Около 1888

Муж: Капитонов Андрей Егоров

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Капитонов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Капитонов Андрей Егоров

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
03.10.1894
Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от родовой горячки

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