Капитонова (Киселева) Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения14.01.1870
Дата смерти03.10.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1870
Отец: Киселев Петр Ефимов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1888
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Капитонов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Капитонов Андрей Егоров
Смерть
03.10.1894
Причина смерти: от родовой горячки