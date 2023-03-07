Капитонова (Молчанова) Агафия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1915 ст.
Сын: Капитонов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Капитонов Андрей Егоров
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1915