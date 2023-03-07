Капитонова (Молчанова) Агафия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитонова (Молчанова) Агафия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1915 ст.

Сын: Капитонов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Капитонов Андрей Егоров

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капитонов Андрей Егоров

Смерть
После 1915
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