(Калинкина) Матрена Андреянова
Место рождения
Дата рождения24.03.1845 ст.
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1845 ст.
Бракосочетание
09.01.1866 ст.
Муж: Егор Капитонов
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Егор Капитонов
Рождение ребёнка
До 1875
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Егор Капитонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егор Капитонов
Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1869