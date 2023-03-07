(Калинкина) Матрена Андреянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калинкина) Матрена Андреянова

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Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.03.1845 ст.

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1845 ст.

Отец: Калинкин Андреян Игнатьев

Мать: Калинкина Мария (Мелания) Денисовна

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.01.1866 ст.

Муж: Егор Капитонов

Рождение ребёнка
1869

Сын: Капитонов Андрей Егоров

Отец ребёнка: Егор Капитонов

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1875

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Егор Капитонов

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капитонов Алексей Егоров

Отец ребёнка: Егор Капитонов

Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1869
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