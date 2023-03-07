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Капитонов Алексей Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1903

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор Капитонов

Мать: Матрена Андреянова

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: Капитонова Анастасия Михайлова

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капитонова Анастасия Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1903
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