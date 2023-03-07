Капитонов Алексей Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егор Капитонов
Мать: Матрена Андреянова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: Капитонова Анастасия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1903