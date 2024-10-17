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Смирнов Алексей Гавриилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Смирнов Гавриил Максимович

Мать: Смирнова (Лебедева) Ольга Аникитина

Работа или профессия
1865
Алексин, город Алексин, Тульская область
пономарь церква Иоана Предтечи в г. Алексин
Работа или профессия
1865
Алексин, город Алексин, Тульская область
Пономарь церви Иоана Предтечи в г. Алексин
Бракосочетание
1865

Жена: Смирнова (Соколова) Александра Петрова

Рождение ребёнка
02.09.1866

Дочь: (Смирнова) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Смирнова (Соколова) Александра Петрова

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
08.01.1869

Дочь: (Смирнова) Мария Алексеева

Мать ребёнка: Смирнова (Соколова) Александра Петрова

Рождение ребёнка
01.03.1871

Сын: Смирнов Павел Алексеев

Мать ребёнка: Смирнова (Соколова) Александра Петрова

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Смирнов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова (Соколова) Александра Петрова

Рождение ребёнка
29.05.1880

Сын: Смирнов Константин Алексеев

Мать ребёнка: Смирнова (Соколова) Александра Петрова

Рождение ребёнка
15.05.1884

Дочь: (Смирнова) Елена Алексеева

Мать ребёнка: Смирнова (Соколова) Александра Петрова

Рождение ребёнка
29.05.1886

Сын: Смирнов Александр Алексеев

Мать ребёнка: Смирнова (Соколова) Александра Петрова

Смерть
Неизвестно

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