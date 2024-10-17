Смирнов Алексей Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Работа или профессия
1865
пономарь церква Иоана Предтечи в г. Алексин
Работа или профессия
1865
Пономарь церви Иоана Предтечи в г. Алексин
Бракосочетание
1865
Рождение ребёнка
02.09.1866
Дочь: (Смирнова) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова (Соколова) Александра Петрова
Рождение ребёнка
08.01.1869
Дочь: (Смирнова) Мария Алексеева
Мать ребёнка: Смирнова (Соколова) Александра Петрова
Рождение ребёнка
01.03.1871
Мать ребёнка: Смирнова (Соколова) Александра Петрова
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Смирнова (Соколова) Александра Петрова
Рождение ребёнка
29.05.1880
Сын: Смирнов Константин Алексеев
Мать ребёнка: Смирнова (Соколова) Александра Петрова
Рождение ребёнка
15.05.1884
Дочь: (Смирнова) Елена Алексеева
Мать ребёнка: Смирнова (Соколова) Александра Петрова
Рождение ребёнка
29.05.1886
Сын: Смирнов Александр Алексеев
Мать ребёнка: Смирнова (Соколова) Александра Петрова
Смерть
Неизвестно