Смирнова (Лебедева) Ольга Аникитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Леонов Аникита Леонтьевич
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Смирнов Гавриил Максимович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Казанская (Смирнов) Елизавета Гаврииловна
Отец ребёнка: Смирнов Гавриил Максимович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Смирнова) Анна Гаврииловна
Отец ребёнка: Смирнов Гавриил Максимович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Смирнов Алексей Гавриилович
Отец ребёнка: Смирнов Гавриил Максимович
Рождение ребёнка
09.06.1847
Сын: Смирнов Александр Гавриилович
Отец ребёнка: Смирнов Гавриил Максимович
Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Смирнова) Варвара Гаврииловна
Отец ребёнка: Смирнов Гавриил Максимович
Смерть
Неизвестно