Смирнова (Лебедева) Ольга Аникитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Лебедева) Ольга Аникитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Леонов Аникита Леонтьевич

Мать: Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Гавриил Максимович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Смирнов Иван Гавриилович

Отец ребёнка: Смирнов Гавриил Максимович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Казанская (Смирнов) Елизавета Гаврииловна

Отец ребёнка: Смирнов Гавриил Максимович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Смирнова) Анна Гаврииловна

Отец ребёнка: Смирнов Гавриил Максимович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Смирнов Алексей Гавриилович

Отец ребёнка: Смирнов Гавриил Максимович

Рождение ребёнка
09.06.1847

Сын: Смирнов Александр Гавриилович

Отец ребёнка: Смирнов Гавриил Максимович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Смирнова) Варвара Гаврииловна

Отец ребёнка: Смирнов Гавриил Максимович

Смерть
Неизвестно

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