Леонов Аникита Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Лебедев Леонтий Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Лебедева) Анисья Никитина
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Лебедев Иван Никитин
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Смирнова (Лебедева) Ольга Аникитина
Мать ребёнка: Анна Иванова
Работа или профессия
1833
заштатный пономарь
Смерть
Неизвестно