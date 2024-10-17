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Леонов Аникита Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Лебедев Леонтий Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Лебедев Семен Никитин

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Лебедева) Анисья Никитина

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Лебедев Иван Никитин

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Смирнова (Лебедева) Ольга Аникитина

Мать ребёнка: Анна Иванова

Работа или профессия
1833
заштатный пономарь
Смерть
Неизвестно

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