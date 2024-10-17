Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Иван Семенов
Мать: Аксинья Всильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Леонов Аникита Леонтьевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Лебедева) Анисья Никитина
Отец ребёнка: Леонов Аникита Леонтьевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Лебедев Иван Никитин
Отец ребёнка: Леонов Аникита Леонтьевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Смирнова (Лебедева) Ольга Аникитина
Отец ребёнка: Леонов Аникита Леонтьевич
Смерть
Неизвестно