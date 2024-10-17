Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Иван Семенов

Мать: Аксинья Всильева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Аникита Леонтьевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Лебедев Семен Никитин

Отец ребёнка: Леонов Аникита Леонтьевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Лебедева) Анисья Никитина

Отец ребёнка: Леонов Аникита Леонтьевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Лебедев Иван Никитин

Отец ребёнка: Леонов Аникита Леонтьевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Смирнова (Лебедева) Ольга Аникитина

Отец ребёнка: Леонов Аникита Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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