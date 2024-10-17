Иван Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Всильева
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Аксинья Всильева
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Аксинья Всильева
Смерть
Неизвестно