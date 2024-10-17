Иван Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Всильева

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Аксинья Всильева

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Аксинья Всильева

Смерть
Неизвестно

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