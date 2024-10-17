Смирнов Константин Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1880
Рождение ребёнка
16.01.1905
Сын: Смирнов Алексей Константинов
Мать ребёнка: Смирнова (Домогацкая) Зиновия Васильева
Бракосочетание
25.07.1905
Рождение ребёнка
03.03.1906
Сын: Смирнов Константин Константинов
Мать ребёнка: Смирнова (Домогацкая) Зиновия Васильева
Рождение ребёнка
22.06.1907
Дочь: (Смирнова) Мария Константинова
Мать ребёнка: Смирнова (Домогацкая) Зиновия Васильева
Смерть
Неизвестно