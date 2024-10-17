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Смирнов Константин Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1880

Отец: Смирнов Алексей Гавриилович

Мать: Смирнова (Соколова) Александра Петрова

Рождение ребёнка
16.01.1905

Сын: Смирнов Алексей Константинов

Мать ребёнка: Смирнова (Домогацкая) Зиновия Васильева

Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
25.07.1905

Жена: Смирнова (Домогацкая) Зиновия Васильева

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
03.03.1906

Сын: Смирнов Константин Константинов

Мать ребёнка: Смирнова (Домогацкая) Зиновия Васильева

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
22.06.1907

Дочь: (Смирнова) Мария Константинова

Мать ребёнка: Смирнова (Домогацкая) Зиновия Васильева

Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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