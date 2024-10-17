Смирнова (Соколова) Александра Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти16.01.1920
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Соколов Петр Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
1865
Рождение ребёнка
02.09.1866
Дочь: (Смирнова) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Гавриилович
Рождение ребёнка
08.01.1869
Дочь: (Смирнова) Мария Алексеева
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Гавриилович
Рождение ребёнка
01.03.1871
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Гавриилович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Гавриилович
Рождение ребёнка
29.05.1880
Сын: Смирнов Константин Алексеев
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Гавриилович
Рождение ребёнка
15.05.1884
Дочь: (Смирнова) Елена Алексеева
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Гавриилович
Рождение ребёнка
29.05.1886
Сын: Смирнов Александр Алексеев
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Гавриилович
Смерть
16.01.1920
Причина смерти: воспаление легких
Похороны
Неизвестно