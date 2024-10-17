Смирнова (Соколова) Александра Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Соколова) Александра Петрова

Смирнова (Соколова) Александра Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

16.01.1920

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Соколов Петр Михайлов

Мать: не указана

Бракосочетание
1865

Муж: Смирнов Алексей Гавриилович

Рождение ребёнка
02.09.1866

Дочь: (Смирнова) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Гавриилович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
08.01.1869

Дочь: (Смирнова) Мария Алексеева

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Гавриилович

Рождение ребёнка
01.03.1871

Сын: Смирнов Павел Алексеев

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Гавриилович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Смирнов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Гавриилович

Рождение ребёнка
29.05.1880

Сын: Смирнов Константин Алексеев

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Гавриилович

Рождение ребёнка
15.05.1884

Дочь: (Смирнова) Елена Алексеева

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Гавриилович

Рождение ребёнка
29.05.1886

Сын: Смирнов Александр Алексеев

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Гавриилович

Смерть
16.01.1920
Алексин, город Алексин, Тульская область
Причина смерти: воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.