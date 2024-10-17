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(Смирнова) Елена Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1884

Отец: Смирнов Алексей Гавриилович

Мать: Смирнова (Соколова) Александра Петрова

Крещение
16.05.1884
Алексин, город Алексин, Тульская область
восприемники: ученик Тульской духовной Семинарии Николай ВасильевКазанский и Алексинаского мещанина Ивана Тамофеева Щукина жена Ана Касьмина
Бракосочетание
07.01.1908

Муж: Левко Петр Александрович

Смерть
Неизвестно

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