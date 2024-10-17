(Смирнова) Елена Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1884
Крещение
16.05.1884
Алексин, город Алексин, Тульская область
восприемники: ученик Тульской духовной Семинарии Николай ВасильевКазанский и Алексинаского мещанина Ивана Тамофеева Щукина жена Ана Касьмина
Бракосочетание
07.01.1908
Смерть
Неизвестно