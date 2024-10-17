Смирнова (Домогацкая) Зиновия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1905
Сын: Смирнов Алексей Константинов
Отец ребёнка: Смирнов Константин Алексеев
Бракосочетание
25.07.1905
Рождение ребёнка
03.03.1906
Сын: Смирнов Константин Константинов
Отец ребёнка: Смирнов Константин Алексеев
Рождение ребёнка
22.06.1907
Дочь: (Смирнова) Мария Константинова
Отец ребёнка: Смирнов Константин Алексеев
Смерть
Неизвестно