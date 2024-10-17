Смирнова (Домогацкая) Зиновия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Домогацкая) Зиновия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1905

Сын: Смирнов Алексей Константинов

Отец ребёнка: Смирнов Константин Алексеев

Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
25.07.1905

Муж: Смирнов Константин Алексеев

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
03.03.1906

Сын: Смирнов Константин Константинов

Отец ребёнка: Смирнов Константин Алексеев

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
22.06.1907

Дочь: (Смирнова) Мария Константинова

Отец ребёнка: Смирнов Константин Алексеев

Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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