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Волков Викентий Ильич

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Место рождения

Коханово, Толочинский район, Витебская область

Дата рождения

09.11.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1879 ст.

Отец: Волков Илья

Мать: не указана

Коханово, Толочинский район, Витебская область
В 1879 г. - Оршинский уезд Могилёвской Губернии
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Волкова Капитолина Викентьевна

Мать ребёнка: Волкова Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
10.10.1906

Дочь: Волкова Нина Викентьевна

Мать ребёнка: Волкова Наталья Семеновна

Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Волков Александр Викентьевич

Мать ребёнка: Волкова Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Волков Борис Викентьевич

Мать ребёнка: Волкова Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Волкова Валентина Викентьевна

Мать ребёнка: Волкова Наталья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Наталья Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-путеец, ревизор отдела тяги вагонной части правления Курской ж.д.
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва