Волков Викентий Ильич
Место рождения
Дата рождения09.11.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1879 ст.
Отец: Волков Илья
Мать: не указана
В 1879 г. - Оршинский уезд Могилёвской Губернии
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Волкова Капитолина Викентьевна
Мать ребёнка: Волкова Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
10.10.1906
Дочь: Волкова Нина Викентьевна
Мать ребёнка: Волкова Наталья Семеновна
Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Волков Александр Викентьевич
Мать ребёнка: Волкова Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1911
Мать ребёнка: Волкова Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Волкова Валентина Викентьевна
Мать ребёнка: Волкова Наталья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-путеец, ревизор отдела тяги вагонной части правления Курской ж.д.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно