Волкова (Терпугова ?) Наталья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Терпугова ?) Наталья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Терпугов Семён Филиппович

Мать: Терпугова Ульяна (Июлиания) Павловна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Волкова Капитолина Викентьевна

Отец ребёнка: Волков Викентий Ильич

Рождение ребёнка
10.10.1906

Дочь: Волкова Нина Викентьевна

Отец ребёнка: Волков Викентий Ильич

Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Волков Александр Викентьевич

Отец ребёнка: Волков Викентий Ильич

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Волков Борис Викентьевич

Отец ребёнка: Волков Викентий Ильич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Волкова Валентина Викентьевна

Отец ребёнка: Волков Викентий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Викентий Ильич

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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