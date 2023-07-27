Волкова (Терпугова ?) Наталья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Волкова Капитолина Викентьевна
Отец ребёнка: Волков Викентий Ильич
Рождение ребёнка
10.10.1906
Дочь: Волкова Нина Викентьевна
Отец ребёнка: Волков Викентий Ильич
Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Волков Александр Викентьевич
Отец ребёнка: Волков Викентий Ильич
Рождение ребёнка
Около 1911
Отец ребёнка: Волков Викентий Ильич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Волкова Валентина Викентьевна
Отец ребёнка: Волков Викентий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно