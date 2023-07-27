Волкова (Волкова) Валентина Викентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова (Волкова) Валентина Викентьевна

Волкова (Волкова) Валентина Викентьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Волков Викентий Ильич

Мать: Волкова (Терпугова ?) Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулагин Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Кулагин Григорий

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулагин Григорий

Работа или профессия
Неизвестно
Географ ?
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 12.05.1952

Сын: Кулагин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Кулагин Григорий

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.