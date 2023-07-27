Волкова (Волкова) Валентина Викентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулагин Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Кулагин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулагин Григорий
Работа или профессия
Неизвестно
Географ ?
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 12.05.1952
Сын: Кулагин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Кулагин Григорий
Смерть
Неизвестно